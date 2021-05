JOVD: FvD leider Baudet schreeuwt als onderontwikkelde kleuter

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Forum voor Democratie leider Thierry Baudet schreeuwt als een onderontwikkelde kleuter om aandacht te krijgen. Dat vindt de JOVD Groningen, de jongerenafdeling van de VVD.

Baudet zei in een podcast dat iedere partij een eigen provincie moet krijgen en FvD wil Groningen wel hebben. FvD wil namelijk in tegenstelling tot Groningen wel wat met het gas doen, aldus Baudet.

“Iedereen weet dat Forum Groningen gewoon leeg wil pompen”, aldus JOVD voorzitter Tom Boer. “Dit soort uitspraken zijn respectloos tegenover alle Groningers”.

Het idee om Groningen op te eisen noemt Boer belachelijk: “Deze man is duidelijk niet helemaal klouk, ik vraag mij af waar hij het lef vandaan haalt om Groningen te kunnen claimen.”

De JOVD vindt dat Groningen zichzelf prima redt en de laatste jaren hard op weg is om een innovatieve provincie te worden met veel toekomstperspectief. De hulp van Baudet is hier niet bij nodig. “Het zal hem sieren als hij zich serieus gaat bezighouden met belangrijke zaken, in plaats van als een onderontwikkelde kleuter dingen te schreeuwen om aandacht te krijgen”.