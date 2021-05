Jorinde van Klinken (Groningen Atletiek) ineens een wereldtopper

sport

Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft zaterdag in het Amerikaanse Tucson het Nederlandse record discuswerpen met meer dan vier meter verbeterd tot 70 meter 22 en voert momenteel zelfs de wereldranglijst van dit jaar aan.

De pas 21-jarige Van Klinken woonde tot een half jaar geleden nog in Assen. Haar trainer in Groningen was Joop Tervoort. Nu studeert en traint ze in de Verenigde Staten en maakt ze een stormachtige ontwikkeling door. Afgelopen donderdag scherpte ze haar persoonlijk record van 62.58 meter aan tot 65.94. Daarmee verbeterde ze het 23 jaar oude nationale record van Corrie de Bruin. De prestatie van Ria Stalman (71 meter 22) gold jarenlang als Nederlands record, maar dat werd geschrapt nadat Stalman had toegegeven, doping te hebben gebruikt.

Van Klinken ging zaterdag nog eens ruim vier meter over haar eigen kersverse record heen. Het is mondiaal de beste wereldprestatie op dit onderdeel van de afgelopen drie jaar. Ze plaatste zich daarmee vanzelfsprekend voor de Olympische Spelen van komende zomer, en geldt meteen als één van de favorieten. Naast discuswerpen doet Jorinde ook op hoog niveau aan kogelstoten. Voor dat onderdeel heeft ze echter de Olympische limiet nog niet behaald.