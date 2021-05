Jongeren uit Groningen dringen voor bij coronavaccinatie

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Met een trucje dringen studenten voor tijdens de coronavaccinatie-campagne. Volgens De Volkskrant gaven tientallen studenten uit Groningen een ‘medische indicatie’ op bij hun aanvraag voor vaccinatie, terwijl zij nog geen recht hebben op een prik.

Naast Groningen zou het voordringen in ieder geval ook in Amsterdam, Schiphol, Koog aan de Zaan, Rotterdam en Huizen plaatsvinden. Studenten wisselen inmiddels berichtjes uit, waarin wordt uitgelegd hoe de truc in z’n werk gaat.

De GGD in Groningen zou één van de organisaties zijn die niet checkt of de studenten echt een indicatie hebben. Daardoor kunnen ze online een afspraak maken en stellen dat ze één medische indicatie hebben, ook als dat niet zo is.

Studenten noemen onder andere de dure PCR-testen voor evenementen en de ongevulde vaccinatieplaatsen als reden om voor te dringen. Anderen stellen simpelweg ‘lang genoeg gewacht’ te hebben.

GGD-medewerkers krijgen de komende dagen nogmaals de instructie naar papieren te vragen, zo stelt de GGH GHOR in een reactie.