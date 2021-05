Jeugdcentrum De Wiardt feestelijk geopend

Het jeugdcentrum De Wiardt in de Wijert is woensdagochtend feestelijk geopend.

Wethouder Carine Bloemhoff verrichtte de opening samen met de directeur van de Tamarisk Henk Huisinga. De wethouder denkt dat veel leeftijden met elkaar in aanraking zullen komen in dit centrum. “Er is een peuterspeelzaal voor 2 tot 4-jarigen, maar er zijn ook sportvoorzieningen voor oudere kinderen.”

Naast de Tamarisk zijn ook de peuteropvang en de buitenschoolse opvang naar het pand verhuisd. Daarnaast is er een bibliotheek en een speciaal technieklokaal voor de scholieren. “Wij willen ontdekkend leren echt een plek geven in dit gebouw en daar hebben we dan ook echt een ruimte voor.” Aldus directeur Huisinga

Het jeugdcentrum is nog niet helemaal af. Zo komen er onder andere nog meer speeltoestellen op het plein te staan.