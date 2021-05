“Je vraagt je echt af hoe dit heeft kunnen gebeuren, en wat zijn de gevolgen?”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Verschrikkelijk. Dat is het woord dat woordvoerder Maria Hintzbergen van het Korreweg Brug Comité gebruikt voor de gevolgen van de aanvaring van de Gerrit Krolbrug.

“Ik hoorde vanochtend rond 08.15 uur van de aanvaring”, vertelt Hintzbergen. “Eén van de medeleden van het Comité had mij een berichtje gestuurd. Ik ben toen gelijk in de kleren geschoten en ben hier naar toe gegaan. Op dat moment was het er nog redelijk rustig. Wel waren er wat mensen van Rijkswaterstaat aanwezig die met een inspectie bezig waren. Maar ik zag gelijk dat de brug er niet best bij ligt. Ik durf ook te stellen dat dit niet gerepareerd kan worden.”

“Voetgangersbruggen hopelijk snel weer open”

Het woord verschrikkelijk dat Hintzbergen gebruikt slaat vooral op het fietsverkeer. “Ook de beide voetgangersbruggen zijn afgesloten. Deze zijn niet aangevaren maar er moet onderzoek worden gedaan naar hun gesteldheid. Dagelijks maken er 15.000 fietsers gebruik van deze route. Die zullen nu allemaal een andere weg moeten zoeken. Ik hoop daarom dat de beide voetgangersbruggen snel weer open kunnen. Hoewel de situatie dan nog steeds heel erg blijft voor mensen die slecht ter been zijn of bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of gebruik maken van een bakfiets. Zij zullen een andere weg moeten kiezen.”

Veel mensen komen zaterdag een kijkje nemen. Foto: Andor Heij

Menselijke factor

De Gerrit Krolbrug staat op de nominatie om vervangen te worden. Rijkswaterstaat wil een hogere brug aanleggen, het Korreweg Brug Comité pleit voor een brug op dezelfde hoogte. “Ik ben heel erg benieuwd naar de oorzaak van deze aanvaring. Rijkswaterstaat schermt altijd met het begrip nautische veiligheid. Lage bruggen zijn volgens hen onveiliger. De afgelopen jaren hebben er in en rondom Groningen diverse aanvaringen plaatsgevonden. Uit onderzoek blijkt echter dat bij al die aanvaringende menselijke factor de oorzaak is geweest. Daarom zijn we benieuwd naar de oorzaak.”

Hoofd koel houden

Bemanningsleden van het motorschip hebben verklaard dat ze de brug niet gezien hebben. “Ik kan me dat niet voorstellen. Er is een radar, er is een verkeersleidingpost en er staan borden langs het kanaal. Ik sprak vanochtend met iemand die een verhaal had gehoord van een eigenaar van een bootje dat dit motorschip eerder op de dag was tegengekomen. De communicatie zou in heel gebrekkig Duits zijn gegaan, en ook zou dit bootje zijn ingehaald door het grote schip. Hoe het ook zij: de brug is nu kapot. Belangrijk is nu om het hoofd koel te houden. We zijn volop bezig met ontwerpsessies voor de nieuwe brug. Dit bevindt zich op dit moment in de afrondende fase.”