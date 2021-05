“Instroomportaal Iederz helpt veel mensen naar werk of opleiding”

nieuws

Foto: iederz.nl

Het instroomportaal van Iederz functioneert goed en helpt mensen een stap verder richting onderwijs of werk. Dat blijkt uit een nieuwe evaluatie van de gemeente.

Sinds de start van het instroomportaal in 2018 zijn 86 deelnemers uitgestroomd naar een vorm van opleiding of werk. Volgens de gemeente is de kracht van het portaal een combinatie van een aanpak op maat, veel individuele begeleiding en een warme overdacht van de deelnemers.

Sinds 2018 hebben zo’n 180 deelnemers een ontwikkeltraject gevolgd. Het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijna 40 procent van de deelnemers is begeleid naar een betaalde baan, 23 procent is met een opleiding begonnen en 20 procent is een reintegratietraject gestart en 14 procent is uitgevallen.

Uit de evaluatie blijkt ook dat onderwijsinstellingen en werkgevers tevreden zijn over de samenwerking. Wethouder Carine Bloemhoff zegt: “” Bovendien neemt de vraag naar leer/werkplekken toe en kunnen we straks in het nieuwe pand van Iederz ook meer gevarieerde werkplekken aanbieden. Het instroomportaal heeft een mooie toekomst voor zich met veel groeipotentieel.”