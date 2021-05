Inschrijving voor 4 Mijl geopend

sport

foto: The Wolf / Flickr.com

Golazo Noord-Nederland heeft dinsdagochtend, met toenemende hoop op verdere versoepeling van de coronamaatregelen, de inschrijving geopend voor de 34e Menzis 4 Mijl van Groningen. Het evenement vindt, als alles meezit, plaats op zondag 10 oktober.

“Het wordt een geweldige belevenis voor iedereen die dit feest zo lang heeft moeten missen”, aldus de organisatie.

Het goede doel van de 4Mijl is dit jaar de stichting Quiet Groningen, die zich inzet voor mensen in armoedesituaties.

Ook de inschrijving voor de bijhorende 4Mijl4You, die op de voorafgaande avond plaatsvindt en bedoeld is voor mensen die de route wandelend, met behulp van skates, step, fiets of rolstoel willen afleggen, is opengesteld.

De inschrijvingen blijven geldig voor de eerstvolgende editie, mocht het coronavirus roet in het eten gooien.