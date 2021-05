Inrijden spoordek zuidelijke ringweg live via webcam te volgen

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Voor Aanpak Ring Zuid begint aanstaande zaterdag een spannende klus: het inrijden van het spoordek. De werkzaamheden zijn live te volgen via een webcam.

Waar het autoverkeer op de zuidelijke ringweg nu nog over het spoor heen rijdt zal dit straks in de nieuwe situatie andersom zijn. Om dit mogelijk te maken moet er een dek komen te liggen waar de trein straks overheen rijdt. Dit dek is de afgelopen maanden opgebouwd ter hoogte van appartementencomplex De Frontier. Het dek moet beschouwd worden als een grote betonnen deksel, die ruim vijf miljoen kilo weegt. Volgende week wordt dit deksel op zijn plaats gereden met behulp van speciale platte wagens die heel veel gewicht kunnen dragen, dit worden ook wel SPMT’s genoemd, Self Propelled Modular Transporters.

Het plaatsen gebeurt naar alle waarschijnlijkheid volgende week woensdag. Vanaf aanstaande zaterdag is er geen treinverkeer mogelijk tussen station Groningen en station Groningen Europapark. Het spoor wordt eerst weggehaald, dan worden ondersteuningspalen ingeschroefd waarna vervolgens het spoordek geplaatst kan worden. Daarna wordt het spoor weer teruggebouwd. Vanaf maandag 17 mei kunnen er weer treinen rijden. Vanwege de coronapandemie is het niet mogelijk om de werkzaamheden ter plaatse te komen bekijken. Daarom heeft Aanpak Ring Zuid een webcam geplaatst zodat mensen vanuit hun huis alle verrichtingen kunnen volgen. Deze webcam vind je op deze pagina.

Meer informatie over het inschuiven, inclusief een animatie, vind je op deze website.