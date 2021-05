Inbrekers supermarkt na achtervolging aangehouden

nieuws

Foto: Andries Oord

Inbrekers hebben in de nacht van zaterdag op zondag hun slag proberen te slaan in een supermarkt aan de Jacob van Ruysdaelstraat in de wijk Kostverloren. Dat meldt de politie op Instagram.

Agenten kregen een melding binnen van een inbraakalarm dat in de supermarkt afging. Zij zijn daarop ter plaatse gegaan. Bij aankomst troffen zij een busje aan dat voor de supermarkt geparkeerd stond. De verdachten gingen bij het zien van de politie er te voet vandoor. Na een achtervolging, en dankzij speurwerk van een politiehond, konden de verdachten aangehouden worden.

Zij zijn overgebracht naar het cellencomplex waar ze zondag verhoord zullen worden. Uit onderzoek is gebleken dat de verdachten geprobeerd hebben een kluis te stelen. Over eventuele schade is niets bekend.

