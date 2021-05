Inbrekers stelen gereedschap uit bouwcontainer in Meerstad

nieuws

Inbrekers hebben in het afgelopen etmaal hun slag geslagen bij een bouwcontainer in de wijk Meerstad. Dat laat de politie weten op Instagram.

De bouwcontainer is geplaatst aan de Blaarkop in de wijk. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de inbraak plaatsgevonden tussen dinsdagmiddag 16.00 uur en woensdagochtend 07.00 uur. De politie meldt dat er bij de inbraak gereedschap is weggenomen.

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben, of die iets is opgevallen. Zij kunnen contact opnemen op telefoonnummer 0900 88 44.