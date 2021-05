In de nacht van woensdag op donderdag opnieuw supermaan aan firmament te zien

nieuws

Foto: Joris van Tweel

In de nacht van woensdag op donderdag is er opnieuw een supermaan te zien. Dit betekent dat de maan groter is dan normaal. Vorige maand was er ook sprake van een supermaan.

Woensdagmiddag was het volle maan. Ook woensdagavond en in de nacht naar donderdag is de maan nog nagenoeg ‘vol’. Omdat de afstand tussen de aarde en het hemellichaam relatief kort is, lijkt de maan groter dan gemiddeld. De doorsnee van de schijf van de supermaan is in vergelijking met de gemiddelde maan 6 tot 7 procent groter. Daarnaast levert het 14 procent meer licht op. Vorige maand was er op Koningsdag ook een supermaan te zien. Volgens Weerplaza komt dit een paar keer per jaar voor. Supermanen volgen elkaar altijd op omdat de maan de ene helft van het jaar dichtbij de aarde staat en de andere helft van het jaar veraf.

De maan staat net na middernacht op het hoogste punt aan de hemel. Of hij ook zichtbaar zal zijn is de vraag, omdat zowel woensdagavond als in de nacht naar donderdag buien overtrekken. In Australië, Nieuw-Zeeland en op Hawaii konden inwoners afgelopen middag genieten van een totale maansverduistering.