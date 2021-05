“In de nacht naar vrijdag grondvorst, op zondag broeierig en benauwd zomerweer”

nieuws

Het weekend lijkt warm te gaan verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op zondag broeierig en benauwd worden.

“Donderdag is het rustig weer bij een zwakke of matige westenwind”, vertelt Kamphuis. “Het is wisselend bewolkt. Er valt een bui of een paar buitjes. Het wordt 10 of 11 graden. In de nacht naar vrijdag krijgen we te maken met minimumtemperaturen die dichtbij het vriespunt komen te liggen, daarnaast is er grote kans op grondvorst.”

Hagel

“Op vrijdag is het eveneens wisselend bewolkt weer waarbij de maximumtemperatuur op 11 graden komt te liggen. In de middag is er kans op een enkel buitje, mogelijk met hagel. Zaterdag is er in de ochtend zon en volgt in de middag toenemende bewolking. Later op de dag volgt er regen. Het wordt 13 of 14 graden.”

Broeierig en benauwd

Op zondag is het zomer. Met flink wat zon wordt het 23 tot 25 graden. In de loop van de dag ontstaan er wel stapelwolken. Lokaal kunnen deze uitgroeien tot felle onweersbuien. Het zal broeierig en benauwd aan gaan voelen. Op maandag lijkt het opnieuw warm te worden met maximumtemperaturen van 20 tot 22 graden. De kans op onweer wordt op deze dag een stuk groter. Na maandag keren we terug op aarde met 15 of 16 graden als maximumtemperatuur.”

