“Ik trilde zo ongeveer mijn huis uit, ik dacht aan een aardbeving”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De aanvaring met de Gerrit Krolbrug is het gesprek van de dag. Tientallen mensen nemen zaterdag een kijkje bij de brug. Omwonenden laten weten geschrokken te zijn.

“Het was om 00.15 uur”, vertelt Ben de Jager die in de Indische Buurt woont. “Ik zat samen met mijn vriendin een spannende serie op televisie te kijken. Ineens was er allemaal lawaai en alles trilde. Ik dacht, dit is een aardbeving. Ik had het gevoel dat ik mijn huis uit trilde. Ik ben toen op onderzoek uitgegaan. Al snel bleek dat er een schip tegen de Gerrit Krolbrug was aangevaren. Ja, de schade is groot. Dit is niet zo even hersteld.”

Buurtbewoners komen zaterdag een kijkje nemen bij de Gerrit Krolbrug. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

Vliegtuig neergestort

Tiedo Groeneveld woont in de oude brugwachterswoning naast de brug. “Ik zat op het moment van de aanvaring een film te kijken, een thriller. De film had ik in de jaren tachtig al eens gezien, maar had ik gisteravond opnieuw opgezet. Ik zat helemaal in de film, toen ik een knal hoorde. Ik dacht eerst aan onweer. Maar dat kon het niet zijn. Vervolgens dacht ik dat er misschien een vliegtuig was neergestort. Ik ben naar buiten gelopen maar zag nergens een vuurgloed.”

Onderzoek

Daarna werd het voor Groeneveld al snel duidelijk. “Toen ik bij de brug kwam was het schip net bezig om achteruit te varen en om aan te meren. Twee bemanningsleden waren op het dek. Zij lieten in het Engels weten dat ze de brug niet gezien hadden. Zelf waren ze op dat moment bezig met een onderzoek naar het schip. De schade aan het 111 meter lange motorschip lijkt mee te vallen.” De politie laat weten dat de schipper is aangehouden. Dit is een standaardprocedure. De Landelijke Eenheid van de politie doet onderzoek in de zaak.

Het radioprogramma ‘Haren Doet’ sprak zaterdagmiddag met Tiedo Groeneveld. Beluister het interview hier.