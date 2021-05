“Ik hoop dat mensen in het Martini Ziekenhuis kracht kunnen halen uit mijn kunstwerk”

nieuws

Foto: Triple P Entertainment

In het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis hangt sinds afgelopen week een schilderij met daarop de beeltenis van shorttracker Sjinkie Knegt. De Stadse kunstenaar Michel Velt maakte het werk.

“Ik werd gebeld of ik dit werk wilde maken”, vertelt Velt. “Eigenlijk heb ik niet lang na hoeven denken. Het is op een prominente plek in het Martini Ziekenhuis komen te hangen. Ik hoop echt dat mijn werk als inspiratie kan dienen voor alle mensen die in het Brandwondencentrum terecht komen. Ik denk ook dat Sjinkie een goed voorbeeld is. Een paar jaar geleden raakte hij ernstig verbrand en dankzij intensieve behandelingen in het Martini Ziekenhuis heeft hij nu weer zijn geliefde sport shorttrack op kunnen pakken.”

Grillige achtergrond

Velt heeft de afgelopen jaren flink furore gemaakt als kunstenaar. In de stad zijn op verschillende plekken werken van hem te vinden. Bijvoorbeeld op de Zernike Campus en bij Simplon. Ook is er werk van hem te vinden in Berlijn, Rome en New York. “Voor deze opdracht kreeg ik een week. Ik kreeg een setje foto’s toegestuurd en aan de hand daarvan heb ik het kunstwerk samengesteld. Bij de uitwerking heb ik gebruik gemaakt van olieverf en verfspuitbussen. Op de voorgrond zie je Sjinkie in actie als shorttracker, de achtergrond is grillig geworden. Je ziet ijs, maar je ziet ook een kunstzinnige uitspatting. Dat vond ik wel mooi.”

Prominente plek

De presentatie van het kunstwerk was volgens Velt bijzonder. “Het is geweldig dat mijn werk op zo’n prominente plek mag hangen, en wat ik al zei, ik hoop echt dat mensen die daar komen er kracht uit halen. Bij de presentatie waren ook verschillende artsen aanwezig. Dat waren echt hele toffe mensen. Ik heb trouwens gezien dat het Martini Ziekenhuis sowieso veel met kunst doet. Als kunstenaar vind ik dat natuurlijk geweldig.”

Meer informatie over het werk van Michel vind je op zijn website.

