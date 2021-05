“Ik heb een potje zitten janken van geluk, ik ben zo blij”

nieuws

Foto: Café Aan de Amstel

Cafés en restaurants mogen vanaf volgende week zaterdag weer open. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte (VVD) vrijdagavond bekendgemaakt. Bij café Aan de Amstel aan de Veemarktstraat overheerst de dag na de persconferentie blijdschap.

“Je moest eens weten”, vertelt eigenaresse Kim Boonstra. “Ik heb gisteravond echt een potje zitten janken van geluk. Ik ben zo blij. Eindelijk mogen de deuren weer open.” Boonstra volgde de persconferentie voor de televisie. “Er was in de dagen voorafgaand al heel veel uitgelekt. Maar toch wil je kijken. Je wilt de woorden horen maar ik was ook nieuwsgierig naar de details. Hoeveel mensen mag ik straks ontvangen en hoe laat moet ik bijvoorbeeld dicht?”

“Duizend liter bier besteld”

Dat de horeca om 22.00 uur moet sluiten vindt Boonstra in eerste instantie niet erg. “Het is langzaam weer opstarten en opbouwen. Dat het eerst tot 22.00 uur is, dat is prima. Hoewel het geweldig zou zijn als een aantal weken later het tijdstip verruimd kan worden.” Ondertussen zijn de voorbereidingen in volle gang. “Ik heb vanochtend met veel plezier duizend liter bier en eierballen besteld. Het maakt me vet blij om dat weer te kunnen doen. De komende dagen ga ik het café mooi aankleden. Ik wil het met het naderende Europees Kampioenschap voetbal flink oranje maken zodat de mensen volgende week echt in een warm bad terecht komen.”

“Knallen”

Ondanks dat de cafés open mogen, mogen in eerste instantie voetbalwedstrijden niet getoond worden op de schermen. “Ik heb het even nagekeken, maar alle wedstrijden die het Nederlands elftal in de groepsfase speelt, beginnen allemaal om 21.00 uur. Daar hadden we dus sowieso niks aan gehad omdat we om 22.00 uur moeten sluiten. Ik hoop dat het Nederlands elftal heel goed zijn best gaat doen en dat ze doorstomen naar de volgende ronde. Tegelijkertijd hoop ik dat dan de maatregelen nog verder versoepeld zijn zodat we er dan echt een feestje van kunnen maken. Samen met mijn trouwe gasten. Dan gaan we echt knallen. Dat zou super zijn.”