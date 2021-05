“Ik ben zo blij dat ik mijn bedrijf weer volledig kan openen”

nieuws

Sauna’s, zonnebankstudio’s en wellnesscentra mogen op 5 juni weer open, nadat ze bijna een half jaar lang gesloten zijn geweest. Thirza Huiskes van Thirza’s Beautysalon aan de Hora Siccamasingel reageert blij.

“Ik ben echt ontzettend blij”, reageert Huiskes. “Ik heb vrijdagavond uiteraard de persconferentie op televisie gevolgd. Toen de premier Rutte (VVD) zei dat de zonnebanken weer open mogen, dan is dat toch geweldig nieuws. Wel moet ik overigens eerlijk zeggen dat er wel heel veel verteld wordt. Het ging over zoveel maatregelen dat ik niet alles heb kunnen onthouden. Maar het belangrijkste is dat we weer kunnen.”

“Super blij dat alles weer kan”

Bij Huiskes is de zonnebank een onderdeel van het bedrijf. “Gelukkig konden andere onderdelen al eerder open. Maar toch hebben we de afgelopen weken heel vaak de vraag gekregen of men ook gebruik kon maken van de zonnebank. Nee dus. Mensen vonden dat heel vreemd. Ze zeiden, waarom mogen sekswerkers wel aan het werk, maar mogen we geen gebruik maken van de zonnebank. Ik kan dan een oogje dichtknijpen en gaan zeggen van ga maar. Maar ik wil dat risico niet lopen. Straks staat er ineens een controleur in mijn zaak en moet ik een hoge boete betalen. Daarom heel fijn dat gewoon nu alles weer kan en mogelijk is.”

Tieners vaccineren

Toch is Huiskes wel een beetje bang. “Het gaat nu de goede kant op, en dat is heel fijn. En ik hoop ook dat dat zo blijft. Daarom hoop ik ook dat tieners en jonge tieners snel gevaccineerd kunnen gaan worden. Zelf heb ik twee tieners en als het mee zit willen we komende zomer op vakantie naar Frankrijk. Het voelt dan niet fijn als je kinderen contact hebben met leeftijdsgenoten terwijl ze niet gevaccineerd zijn. Je wilt niet dat op die manier het virus eventueel weer op gaat laaien.”