“Ik ben 62, maar ik kan wel springen van blijdschap, eindelijk kunnen we weer”

nieuws

Foto: restaurant Bisque

De restaurants mogen vanaf volgende week zaterdag weer open. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte (VVD) vrijdagavond bekendgemaakt. Bij restaurant Bisque aan de Verlengde Hereweg kan men wel springen van blijdschap.

“Ik heb de persconferentie gisteravond niet live gevolgd omdat ik druk bezig was met mijn werk”, vertelt eigenaar Jan Gaastra. “Ik heb het later teruggezien in het journaal. En ik ben dan 62 jaar, maar ik kan echt wel springen van blijdschap. Eindelijk mogen we weer gasten ontvangen. Echt geweldig nieuws.”

“Eerste reserveringen kwamen woensdag binnen”

Het restaurant is voor volgende week zaterdag ook direct helemaal volgeboekt. “De eerste telefoontjes voor reserveringen kwamen afgelopen woensdag. In de media lekten toen al berichten uit wat het kabinet vrijdagavond zou gaan zeggen en mensen zijn daar direct op gaan reageren. Volgende week zaterdag hebben we 25 gasten. Ik zou er nog iets meer kunnen hebben, maar we beginnen voorzichtig. En ja, het is geweldig dat mensen direct reserveren, dat mensen aan je denken.”

Bezorgmaaltijden

Restaurant Bisque heeft het de afgelopen maanden erg zwaar gehad. “We hebben geen gebruik kunnen maken van coronasteunpakketten omdat we door de overheid gezien worden als een starter.” Restaurant Bisque werd in juli vorig jaar geopend. Daarvoor runde Jan samen met zijn vrouw Corry het restaurant Koriander in Drachten. Het restaurant in Friesland werd in augustus 2019 verkocht, in februari werd Bisque aangekocht waarna men al snel met de corona beperkende maatregelen te maken kreeg. De afgelopen tijd probeerde het bedrijf het hoofd boven water te houden met bezorgmaaltijden. “Dit liep op zich heel goed, maar we merken dat mensen er klaar mee zijn. De mensen willen gewoon weer in een restaurant kunnen zitten, en dat kan nu weer.”

“Alsof je een tweede opening aan het plannen bent”

Voor men volgende week zaterdag open kan moet er nog veel geregeld worden. “Je wilt niet weten wat er allemaal moet gebeuren. Het voelt alsof je een tweede opening aan het plannen bent. De voorraden moeten ingekocht worden, personeel moet ingepland worden. Het gaat om veel werk. Maar we doen het met veel plezier want we kunnen weer. Oh, wat ben ik toch ontzettend blij!”

Meer informatie over het restaurant vind je op deze website.