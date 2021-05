IC-bezetting in Groningen blijft dalen; aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen gehalveerd

nieuws

Het aantal coronapatiënten op IC-bedden in ziekenhuizen in de provincie Groningen is voor de tweede week op rij gedaald. Ook op de verpleegafdelingen voor coronapatiënten in Groningen is een scherpe, dalende trend zichtbaar.

Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland vrijdagmiddag naar buiten heeft gebracht. Vrijdagochtend verpleegden de Groninger IC’s 26 coronapatiënten. Een week geleden waren dat er nog 28 en twee weken geleden zelfs 32.

Op verpleegafdelingen voor COVID-patiënten in de provincie werden vrijdagochtend 23 patiënten behandeld. Een week geleden waren dat er nog 49.

Daling zichtbaar in heel Noord-Nederland

In Noord-Nederland als geheel daalde het aantal IC-opnames van coronapatiënten naar zestig. Een week geleden waren dat er 67. De verpleegafdelingen in het noorden behandelen nu 75 coronapatiënten, een week geleden waren dat er 115. 32 patiënten in Noord-Nederlandse ziekenhuisbedden zijn afkomstig uit andere regio’s. 21 patiënten van buiten het noorden liggen op een IC.