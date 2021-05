Huiskamer Oranjewijk sluit de deuren door verbouwing Jumbo

De huiskamer in de Oranjewijk zal in juni haar deuren gaan sluiten.

Omdat de Jumbo aan de Wilhelminakade gaat uitbreiden is het einde in zicht voor de huiskamer. Uiteindelijk heeft de huiskamer er drie jaar gezeten. Destijds mochten de buurtbewoners van de supermarktmanager in het pand van de voormalige Mitra.

Initiatiefnemer Harry Bos vertelt dat ze er veel langer zijn gebleven dan aanvankelijk gedacht. ”De Jumbo zal wel gaan verbouwen dat zal maar een paar maanden duren.” Uiteindelijk werd dat dus drie jaar.

In juni zal de huiskamer sluiten. In een eerder interview met OOG TV vertelde Bos wat de laatste activiteit zal zijn.