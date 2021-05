Huisarts met ‘mobiele praktijk’ uit Meerstad laat zien hoe ze mensen thuis vaccineert (video)

nieuws

Screenshot uit video Ministerie VWZ

Ook huisartsen zonder een eigen praktijk vaccineren hun patiĆ«nten. Lianne Verbeek van Buuren uit Meerstad is zo’n huisarts. In een video van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat ze zien hoe ze te werk gaat bij haar inentingscampagne.



Verbeek van Buuren begon in februari met haar ‘praktijkloze praktijk‘. Op Ć©Ć©n huisarts in Den Haag na is ze de enige huisarts die vanuit haar auto werkt. De vaccins gaan daarom in een koelbox in de achterbak. Een gereedschapskoffer bevat alle andere benodigdheden.

De patiĆ«nten van Verbeek van Buuren krijgen, in tegenstelling tot andere vaccinaties, geen brief van de huisarts. Verbeek van Buuren belt al haar patiĆ«nten die in aanmerking komen voor een vaccinatie zelf op. ā€œZo kan ik direct vragen beantwoorden over de vaccinatie die mensen hebben en zo de zorg kon wegnemen die mensen hebben over het vaccineren.ā€