Hotel Prinsenhof staat in top-25 beste hotels van Nederland

Foto: Andor Heij

Hotel Prinsenhof aan het Martinikerkhof in Groningen is door Tripadvisor, het grootste reisplatform van de wereld, uitgeroepen tot één van de 25 beste hotels van Nederland.

De Travellers’ Choice Best of the Best awards’ zijn de hoogste onderscheidingen die Tripadvisor toekent, op basis van miljoenen beoordelingen en meningen van reizigers die in de afgelopen twaalf maanden in het hotel zijn geweest.

“Vanzelfsprekend zijn wij hier ontzettend trots op”, zo stelt Cor van Dalfsen van Hotel Prinsenhof. “Chapeau voor ons team! En in het bijzonder veel dank aan onze gewaardeerde gasten. Door jullie waardering en prachtige recensies zijn wij wederom in de prijzen gevallen.”