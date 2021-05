Hortus presenteert jaarlijkse beeldententoonstelling

nieuws

Hortus Haren presenteert voor het elfde jaar op rij haar jaarlijkse beeldententoonstelling. Onder de titel ‘Beelden in de Hortus 2021’ is er een gevarieerd aanbod samengesteld.

In totaal zijn er ongeveer tachtig beelden te bewonderen. Het gaat om werken van onder andere Cilia de la Court, Han Lammers, Pyr Bosma en Wessel Bezemer. De beelden variëren in formaat, materiaalgebruik en lopen uiteen van figuratief tot abstract, zijn ruimtelijk en hebben ruimte nodig. “Ze komen daarom volledig tot hun recht in de gevarieerde en uitgestrekte tuinen van de Hortus”, schrijft de organisatie. “Er is een zeer diverse expositie tot stand gekomen.”

De beeldententoonstelling is tot en met 19 september te zien. Meer informatie is te vinden op deze website.