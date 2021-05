Horecagroningen.nl blijft Groningse horeca ook de komende maanden ondersteunen

nieuws

De horecawebsite horecagroningen.nl blijft ook de komende drie maanden de Groninger horeca ondersteunen. Dat is maandag bekendgemaakt.

Op de website kun je rechtstreeks eten bestellen bij Groninger horecabedrijven. Ondernemers kunnen inmiddels al zes maanden gratis gebruik maken van de site, daar komen nu nog eens drie extra maanden bij. “Het afgelopen jaar was een ware rollercoaster voor horecaondernemers en dit jaar zien we dat dit niet anders is”, zegt Joris van Berkel van de website. “De voorzichtige eerste stapjes naar volledige heropening zetten voorlopig nog geen zoden aan de dijk al is er wel licht aan het einde van de tunnel. Steun aan de horeca blijft daarom hard nodig en wij doen dit o.a. door ondernemers langer gratis gebruik te laten maken van onze mogelijkheden.”

Het verlengen van het gratis lidmaatschap wordt mogelijk gemaakt door Horecabeurs Noord-Nederland, de gemeente Groningen en Fonds Ondernemend Groningen. Op de website speelt men ondertussen ook in op het oplopende personeelstekort in de horeca. Doordat er door de versoepelingen van de coronamaatregelen stapje voor stapje meer mogelijkheden ontstaan in de horeca wordt er veel personeel gezocht. Op de website probeert men werkzoekenden en horecabedrijven te matchen. Meer informatie is te vinden op de website van horecagroningen.nl.