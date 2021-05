nieuws

De Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) wil dat ook volgend schooljaar hoorcolleges op de Hanzehogeschool gegeven worden.

De HSV is hier al langer voorstander van en door de coronapandemie werden deze colleges gedwongen in de praktijk uitgevoerd. De HSV wil dat de hoorcolleges blijven ook als de school weer daadwerkelijk open is. Dit zou stress bij studenten verminderen.

De Hanzehogeschool moet voor de hoorcolleges ook de vereiste apparatuur aanschaffen, aldus de HSV.