“Hoor je vreemde geluiden in je tuin? Grote kans dat het parende egels zijn”

Hoor je de afgelopen dagen vreemde geluiden in je tuin? Volgens boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten kan het zomaar om parende egels gaan.

“Egels hebben een zeer luidruchtig paringsgedrag”, vertelt Zwiers. “Dat kan ook een behoorlijke tijd aanhouden. Het geluid is het meest vergelijkbaar met snuiven, blazen of snurken. Het paren gebeurt ook in deze periode van het jaar. Vervolgens hoeven we overigens niet lang te wachten voor er baby-egeltjes te bewonderen zijn. De draagtijd is namelijk ongeveer een maand. Dus als je nu vreemde geluiden hoort, dan zijn er eind-juni jonge egeltjes te zien.”

“Tuinen steeds minder geschikt voor egels”

Hoe lief het ook klinkt, volgens Zwiers gaat het met de egel helemaal niet goed. “Om te paren maken egels graag gebruik van hele goede verstopplekken. Een nest is eigenlijk ook nooit te vinden. Het probleem is echter dat de tuinen in ons land steeds minder geschikt zijn voor egels. We leggen ze vol met tegels terwijl de egel graag een tuin vol bladeren heeft en van andere verstopplekken wil profiteren. Dus wil je de egel helpen dan zal je allereerst een groene tuin moeten hebben. Ook het plaatsen van een egelhuis kan daarbij helpen.”

“Egel is de beste slakkenverdelger”

Volgens Zwiers zou ook iedereen een egel in de tuin moeten willen hebben. “Het is de beste bestrijder van bijvoorbeeld slakken. De slakken bestrijden we nu met slakkengif of met biologische korrels. Terwijl die beide middelen ontzettend slecht zijn voor de egel.” Maar ook op andere manieren wordt de egel bedreigd. “Het gaat slecht met de insecten. Dat doet het al heel lang. Vrijwel alle diersoorten, van de egel tot de huismus, hebben hier last van. Voor de beeldvorming. Het aantal egels is in de afgelopen decennia ongeveer met de helft afgenomen.”

Om de egels in je tuin te ondersteunen kun je een schaaltje met water plaatsen, of wat honden- of kattenvoer geven. Foto: Ronny Satzke from FreeImages

Robotmaaiers

Gevaren komen ondertussen uit alle hoeken en gaten. “De mens is de grootste bedreiging voor de egel. Maar denk ook aan robotmaaiers. Veel mensen hebben tegenwoordig zo’n apparaat. Ondanks dat het een klein apparaat is heeft het de kracht om egels kapot te maaien. En dan hebben we ondertussen nog te maken met een virus dat rondwaart. Gelukkig heeft dit virus het Noorden nog niet bereikt, maar dat is een kwestie van tijd. Bij dit virus krijgen egels last van zweren en open plekken waar ze uiteindelijk ook aan overlijden. Zeker tijdens deze paringstijd kan de verspreiding van dit virus snel gaan. Het RIVM doet overigens hier ook onderzoek naar.”

Honden- en kattenvoer

Volgens Zwiers kan het daarom absoluut geen kwaad om de egels te ondersteunen. “Als je nu de vreemde geluiden hoort dan zou ik zeggen, zet een schaaltje gevuld met kraanwater buiten. En weet je wat ze ook lekker vinden? Katten- en hondenvoer. Dan help je ze echt.”

Meer informatie over het bouwen van een egelhuis vind je op deze website van Natuurmonumenten.