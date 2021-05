Hoofdgebouw De Wiardt gaat maandag open

nieuws

Impressie: AHH Architecten

Wethouder Carine Bloemhoff van onderwijs verricht op maandag 10 mei de starthandeling voor het nieuwe hoofdgebouw van De Wiardt aan de Van Lenneplaan.

Het hoofdgebouw biedt straks huisvesting aan CBS De Tamarisk, kinderopvang Kids First en de wijkbibliotheek. De naastgelegen nieuwe sportzaal bestaat uit twee gymzalen die kunnen worden samengevoegd. De sportschool is al een half jaar open. Het buitenterrein tussen beide panden is toegankelijk voor schoolkinderen en omwonenden.

Voorafgaand aan de openingshandeling wandelen de leerlingen van De Tamarisk van de oude school aan de Van Ketwich Verschuurlaan naar de nieuwe locatie. Na de openingshandeling gaan zij naar binnen