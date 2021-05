Honden krijgen tuin om zintuigen te trainen

nieuws

Zintuigentuin voor honden

Een zogeheten zintuigentuin voor honden is vrijdag geopend op het Suikerterrein.

Het is een initiatief van hondengedragsbegeleiding Hond & Gedrag Groningen, het SuikerTerrein en de studentenstichtingen van MBO Terra, stichting Dier Doet en VOR. In de tuin worden honden onder begeleiding van professionals gestimuleerd om hun zintuigen te gebruiken, want daar heeft niet elke hondenbezitter de ruimte voor.

“Niet iedereen heeft zo’n grote tuin waar een hond los kan lopen”, aldus hondengedragsbegeleider Audrey Doornbos. “Deze zintuigentuin is de perfecte plek voor honden waar ze hun vijf zintuigen, zicht – geur – gehoor – tast – smaak, op een natuurlijke wijze in een veilige omgeving kunnen gebruiken. Zowel de hond als de eigenaar hoeft zich geen zorgen te maken over onverwachte prikkels zoals onbekende honden, onbekende mensen, voorbijlopende kinderen, etc.”

De tuin is tijdelijk, want de gemeente wil op het Suikerterrein een nieuwbouwwijk bouwen. Maar mogelijk wordt de zintuigentuin voor honden een onderdeel van die wijk.