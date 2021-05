“Hoe sneller we weer muziek kunnen maken, hoe beter”

nieuws

Als de ziekenhuisopnames en de besmettingscijfers de komende dagen een dalende trend laten zien dan betekent dit dat onder andere muziekscholen vanaf volgende week woensdag weer open mogen. Muziekleraar Harvey Mercera is blij.

“Het zou heel goed nieuws zijn”, vertelt Mercera. “Het maken van muziek is goed voor de leerling, maar het is ook goed voor de samenleving. Het is zo belangrijk om een kind op te voeden met muziek, het geeft zoveel kansen. Het is echt een uitlaatklep.” Mercera is verbonden aan muziekschool Pro Dux in Haren. “Ik geef individuele muzieklessen maar ik geef ook les aan groepen. Daarnaast werk ik op verschillende muziekscholen en ben ik leraar muziek op diverse bassischolen in het Noorden.”

De afgelopen maanden heeft Mercera wel wat muzieklessen gegeven. “Individuele lessen waren mogelijk. Maar ik zag toch dat veel mensen bang waren. Niet iedereen durfde het risico te nemen om hun kind naar muziekles te sturen, terwijl de lessen met alle voorzorgsmaatregelen veilig gegeven konden worden. Datzelfde zag ik ook bij de muzieklessen op de basisscholen. Ik geef op zeven scholen les, daarvan zeiden er drie, kom maar gewoon, want wij willen een relatief normaal lesprogramma aan kunnen bieden. De andere vier waren voorzichtiger. Dat er nu versoepelingen mogelijk lijken dat is heel fijn. Hoe sneller ook, hoe beter. Al moeten we aanstaande maandag nog even afwachten.”