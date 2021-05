“Het tij gaat keren, vanaf vrijdag wordt warmer weer in de steigers gezet”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

OOG-weerman Johan Kamphuis heeft het de afgelopen dagen al een aantal keren aangekondigd, maar nu lijkt het ook echt te gaan gebeuren: vanaf komend weekend warmer weer.

“Woensdagochtend hebben we eerst nog te maken met enkele buien”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de ochtend neemt de buiigheid af. Later op de dag volgen echter nieuwe exemplaren. Af en toe laat de zon zich ook zien. Bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4, wordt het 14 graden.”

Zonnige perioden

“Op donderdag is er geregeld zon en valt er nog slechts een enkel buitje. Het wordt 14 of 15 graden. Op vrijdag is het droog en zijn er zonnige perioden. Het wordt dan 17 graden. Tijdens het weekend blijft het droog en zijn er geregeld flinke zonnige perioden waarbij de maximumtemperatuur op 18 graden komt te liggen.”

Dat het nu warmer gaat worden. Kun je uitleggen hoe dit precies ontstaat?

“Boven de Golf van Biskaje zien we dat daar de komende dagen een hogedrukgebied wordt opgebouwd. Deze gaat zich verplaatsen naar de Noordzee en trekt tijdens het weekend naar Scandinavië. Daarmee wordt warmer weer vanaf vrijdag in de steigers gezet. Tot vrijdag moeten we soms nog even door een zure appel bijten. Wat er na het weekend gebeurd … ik verwacht dat het warmere weer zeker nog een aantal dagen aan gaat houden. Wellicht dat het ook nog wat warmer gaat worden.”

