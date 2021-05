“Het is jammer, maar we zagen het al aankomen”

nieuws

Jammer. Dat is de reactie van High End FitnessClub BodyFitHaren op het nieuws dat de versoepelingen van de coronamaatregelen die voor 11 mei geplanned stonden in ieder geval met een week worden uitgesteld.

“We hadden gehoopt op die datum weer open te kunnen”, vertelt Romy Müller. “Aan de andere kant zagen we dit nieuws ook al een beetje aankomen.” Op 11 mei zou de tweede stap in het openingsplan genomen worden. Daarmee zouden binnen- en buitensporten weer mogelijk worden en ook zouden doorstroomlocaties als dierentuinen en attractieparken weer open mogen. “Wat we op dit moment nog wel aanbieden is het buitensporten. We zitten op een prachtige plek waarbij we in de directe omgeving veel ruimte en groen hebben. Toch zien we dat veel mensen beslissen om nu niet te komen. Ze zeggen dat ze wel wachten tot alles weer mogelijk is.”

Minder leden

De coronacrisis gaat BodyFitHaren niet in de koude kleren zitten. “Sinds december zijn we nu gesloten, en dat is wel iets wat we nu merken. We zien bijvoorbeeld het aantal mensen dat zich als lid uitschrijft toenemen. Men zegt wel dat als het straks weer kan, dat ze weer terug komen. Maar we weten niet of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren.”

Forum Groningen

In de tweede stap zou er ook ruimte komen voor bibliotheken, waarbij er dan gebruik wordt gemaakt van toegangstesten. “Wij fixeren ons tot nu toe op 26 mei”, vertelt woordvoerder Pernille Claessen van Forum Groningen. “Als je naar het openingsplan kijkt is dat de datum dat doorstroomlocaties als bibliotheken weer open mogen zonder dat er gebruik hoeft te worden gemaakt van toegangstesten.” Afgelopen week liet directeur Dirk Nijdam in een interview met de Groninger Ondernemers Courant al weten dat de heropening op 26 mei voorzichtig zal zijn. Nijdam verdacht dat er dan ook nog beperkingen zullen blijven.

Muziekschool TOF

Ook bij muziekschool TOF aan de Rijksstraatweg in Groningen baalt men. Doordat de maatregelen niet versoepeld worden betekent dat kunst- en cultuurbeoefening voorlopig ook niet mogelijk is. “Laat ik voorop stellen dat ik niet geloof in de coronahysterie”, laat de eigenaar weten. “Vaccinatie is ook niet het begin van het einde. Voor mijn bedrijf betekent het verlengen van de maatregelen dat ik nu langer met beperkingen heb te maken. Koren kunnen bijvoorbeeld nu niet oefenen. Qua individuele muzieklessen denk ik dat ongeveer de helft nu niet mogelijk is. En dat is balen omdat ik vind dat muziek vrijheid en blijheid geeft, juist iets wat we in deze tijd nodig hebben.”