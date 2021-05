Het Groninger Landschap overstelpt met foto’s voor 2022-kalender

nieuws

Foto: Gerrit Kiekebos / i.e.v. Het Groninger Landschap

Het loopt storm met de fotowedstrijd van Het Groninger Landschap. Vanwege het 85-jarig bestaan van de stichting wordt er voor het jaar 2022 een kalender gemaakt.

“Tot zondag 17 mei kunnen er foto’s ingestuurd worden”, vertelt woordvoerder Petra van der Meer van Het Groninger Landschap. “Inmiddels hebben we al zo’n zeshonderd foto’s binnen. Voor de jury gaat het ook een hele selectie-klus worden omdat er uiteindelijk maar plaats is voor dertien foto’s: de twaalf maanden plus de voorkant van de kalender.”

Winterse plaatjes

Toch snapt Van der Meer de belangstelling wel. “We leven in een bijzondere tijd. Het afgelopen jaar was er vanwege de coronamaatregelen veel niet mogelijk waardoor het zo maar zou kunnen zijn dat mensen andere hobby’s op zijn gaan pakken. Van het bezoeken van natuurgebieden tot het maken van foto’s van de natuur. Je ziet juist in deze periode ook dat veel mensen van de natuur houden.” Over de foto’s die binnenkomen kan Van der Meer weinig zeggen. “Ik heb tot nu toe de verleiding kunnen weerstaan om al te gaan grasduinen. Ik weet wel dat een deel van de ingezonden foto’s uit winterse plaatjes bestaat die gemaakt zijn tijdens de koude periode waar we in februari mee te maken hadden.”

Voorwaarden

Bij de selectie houdt men rekening met een aantal zaken. “We kijken ten eerste of een foto aan de voorwaarden voldoet en daarnaast moet het een authentiek beeld van de provincie geven. Aan de hand daarvan maken we een longlist die we voorleggen aan onze jury.” De jury bestaat uit directeur Marco Glastra, landschapsfotograaf Ard Bodewes, fotografe Ingrid Daniella van der Spoel en natuurbeheerder Silvan Puijman.

Prijzen

Meedoen aan de wedstrijd betekent ook dat er kans kan worden gemaakt op mooie prijzen. Zo is de hoofdprijs een verrekijker ter waarde van 450 euro en de foto die afgedrukt wordt op dibond. Daarnaast zijn er twaalf waardebonnen van Foto Sipkes te winnen en de foto die afgedrukt wordt op foam. Meer informatie over de wedstrijd is te vinden op deze website.