“Het aantal kijkers heeft ons overtroffen, echt geweldig”

nieuws

Foto: Jan & Philip Pruim

Het Haydn Jeugd Strijkorkest gaf zaterdag voor het eerst sinds maanden weer een concert. Volgens orkestmanager Anna de Vries werd het een groot succes.

Hoi Anna! Hoe is het gegaan?

“Het was super leuk. Van tevoren hadden we een weddenschapje opgezet hoeveel mensen er mee zouden gaan kijken. Ik had best wel hoog ingezet, maar dat er live 170 mensen hebben meegekeken en dat de stream inmiddels al ruim 1.200 keer is bekeken, hadden we niet durven dromen. Op dit moment is het concert nog steeds te bekijken via YouTube.”

In maart sprak ik je ook. Toen gaf je aan dat de coronacrisis het HJSO niet in de koude kleren is gaan zitten. Hoe gaat het nu?

“In het gesprek toen ging het over het kerstconcert dat door de strenge maatregelen niet door kon gaan. Uiteindelijk hebben we moeten besluiten om ook ons voorjaarsconcert af te gelasten. Toch kwamen daarna gelukkig snel versoepelingen voor jeugdverenigingen. Door deze versoepelingen kregen wij ruimte om weer te gaan repeteren, dit hebben we in goed overleg met de gemeente Groningen af kunnen stemmen. Eind maart hadden we onze eerste repetitie en vervolgens hebben we in no-time een concert in elkaar geflanst.”

Een concert dat beschouwd moet worden als een voorproefje hè?

“Klopt. Komende zomer hopen we wel weer onze zomerconcerten voor publiek te kunnen geven. Deze stonden aanvankelijk geplanned voor in de maand juni, maar deze hebben we inmiddels verplaatst naar 3 en 7 juli. We hopen dat we dan in de Nieuwe Kerk voor fysiek publiek mogen gaan spelen. Wat we gisteren hebben laten horen is een voorproefje van het repertoire dat we dan ten gehore willen brengen. Het concert gisteren begon met een optreden van het HVSO, dat zijn onze musici in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Daarna kwam het HJSO, dat uit wat oudere kinderen in de leeftijd van 14 tot 19 jaar bestaat.”

Tekst gaat verder onder de foto

Voor Yasminder Rozeboom was het zaterdag extra spannend, zij was één van de solisten. Foto: Jan & Philip Pruim

Voor twee solisten, Yasminder Rozeboom en Joost de Boer, was het denk ik extra spannend?

“Absoluut. Dit seizoen hebben we eigenlijk nog maar heel weinig kunnen doen. In september hebben we op het dak van Forum Groningen gestaan om het Grunnens Laid te spelen. Dus de ervaring van wekelijks op de bühne staan, is er niet. Voor een orkest is het dan spannend om weer op te treden, en voor solisten al helemaal. Maar het ging heel goed. Hoewel het natuurlijk wel een iets andere ervaring was. Men trad nu op voor camera. Dat is toch anders dan als er publiek in de zaal zit. Via deze weg overigens ook de complimenten aan de mensen van de techniek in de Lutherse Kerk. Zij hebben het echt perfect in beeld gebracht.”

In juli dus hopelijk concerten met publiek. Blijft het streamen ook een onderdeel?

“Dat is wel de bedoeling. Vorig jaar zomer hebben we dat ook gedaan. Toen konden we concerten geven met publiek maar hadden we te maken met een maximumaantal bezoekers. Gezien de positieve stream-ervaringen overwegen we om dit te blijven doen. Voor sommige mensen is het misschien ook wel een perfect alternatief. Als je moeilijk ter been bent, of met andere gezondheidsklachten te kampen hebt, dan kun je er op deze manier toch bij zijn. Ik liet overigens de datums 3 en 7 juli vallen. Ik zou een ieder willen adviseren om onze agenda goed in de gaten te houden. Zoals je wellicht zelf ook weet verandert er nogal eens iets met betrekking tot de maatregelen om het coronavirus onder de duim te houden.”

Bekijk hieronder het concert van het HVSO en het HJSO van zaterdag terug