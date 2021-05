Heropening is niet vanzelfsprekend bij Grand Theatre en Der Aa Theater

Bij het Kabinet staan alle seinen op groen om, vanaf 5 juni, de deuren van de theaters weer te openen. Dat zorgt voor opluchting bij het Grand Theatre en het Der Aa Theater, maar het moment komt te laat om het seizoen te redden.

De theaters moeten het doen met aanzienlijk minder publiek dan normaal. Zo mag het Grand Theatre maar vijftig mensen gaan toelaten, in plaats van de normale 220. Ook valt de heropening midden in de zomer, wanneer er slechts een beperkt aanbod is.

Hoewel het Grand Theatre heeft besloten om de deuren tocht te openen, denk het Der Aa Theater pas weer aan beginnen in het nieuwe theaterseizoen, ergens in september of oktober.