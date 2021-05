Heldinnenwijk in Stad met twintig vrouwenstraatnamen: ‘Namenlijstjes in de maak’

nieuws

De nieuwe wijk De Held III, tussen Gravenburg en de nieuwe wijk Suikerzijde, wordt ‘De Heldin’. Volgens de Stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland worden alle straatnamen in de wijk vernoemd naar vrouwen met een relatie met de Stad.

Volgens Jorien Bakker, één van de oprichters van de stichting, zijn de eerste namenlijstjes in de maak voor de nieuwe wijk. De straatnaamborden krijgen allemaal een extra regel, waarin wordt toegelicht wie de vrouw is waar de straat naar is vernoemd.

Daarnaast wordt in het Hoornse Park een informatiebord geplaatst Op het paneel moet informatie komen te staan over de vernoemde heldinnen.

De Stichting Aletta Jacobs opperde het idee voor de Heldinnenbuurt begin maart, ter ere van de Internationale Vrouwendag. Groningen heeft al ruim een eeuw een Schildersbuurt, een Professorenbuurt en een Zeeheldenbuurt, maar er is hier geen enkele straat te vinden is die naar een vrouw is vernoemd. Daar moet verandering in komen, zo stelt de stichting. De gemeente pakte de handschoen op en wethouder Roeland van de Schaaf maakte het plan realiteit.

De nieuwe wijk De Heldin komt er en alle ca 15-20 straten daar worden naar vrouwen (‘n relatie met Groningen + overleden) genoemd. Namenlijstjes in de maak! Daarnaast krijgt de Hoornse Park een infobord en de ca 8 straatnaambordjes een extra regel met toelichting! #heldinnen pic.twitter.com/bbm3TsdJf6 — Jorien Bakker #naarbuiten (@ja_bakker) May 21, 2021