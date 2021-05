Haydn Jeugd Strijkorkest geeft zaterdagmiddag concert

nieuws

Foto: Philip Pruim

Het Haydn Jeugd Strijkorkest, het HJSO, gaat zaterdagmiddag een concert geven. Het concert is alleen digitaal te bekijken en is gratis toegankelijk.

Behalve het HJSO is ook het HVSO, het Haydn Voorbereidend Strijkorkest, te zien. Het concert begint om 13.30 uur en wordt live uitgezonden vanuit de Lutherse Kerk. Doel van het concert is om een voorproefje te brengen op de Zomerconcerten die later dit jaar plaats zullen vinden. Zo zal het repertoire van dit jaar te horen zijn.

In het eerste deel van het concert is het HSVO te zien dat onder leiding zal staan van Gijs Philip van Schaik. Om 14.00 uur treedt het HJSO aan dat onder leiding staat van Jan-Ype Nota. Het concert is te bekijken via deze link.

In maart sprak OOG Tv met orkestmanager Anna de Vries. Zij liet toen weten dat het orkest hard geraakt wordt door de coronacrisis.