Haren de Krant en OOG maken lokale podcast

Eerste opname van De Tafel van Haren

Haren de Krant en OOG Radio en Televisie zijn begonnen aan een reeks van zes talkshows in de serie De Tafel van Haren. Vanuit Shared Spaces Haren wordt tot oktober iedere maand een talkshow gemaakt met nieuws en mooie verhalen uit Haren.

De presentatoren zijn Casper Slotboom (OOG) en Hein Bloemink (Haren de Krant). Zij gaan aan tafel voor een denkbeeldig driegangendiner, waarbij iedere gang staat voor een gespreksonderwerp. De eerste aflevering is nu te beluisteren via de bekende podcast platforms (waaronder Spotify) en de kanalen van zowel OOG als Haren de Krant. De menukaart van mei bestaat uit:

Het voorgerecht: Bart Pool uit Haren wil namens gedupeerden de NAM pijn doen met een massaclaim van 8,5 miljard wegens bevingsschade. Deze Don Quichot heeft eerst wel 5 miljoen nodig voor het proces en zoekt investeerders.

Het hoofdgerecht: De gemeente ‘verdient’ aan sportverenigingen via verhuur van accommodaties en OZB. “Principieel hartstikke fout”, zegt columnist Huub van ’t Hek in de show. Klaas Hommes, voorzitter van vv Glimmen, vertelt waarom hij zich door de gemeente in de steek gelaten voelt. “Ik wil maar één ding: een afspraak met de wethouder.”

Het nagerecht: Begraafplaats Noordlaren bestaat 150 jaar. Over de mensen die er liggen begraven schrijft Friso Bavinck een boekje. Hij geeft ons een preview.

Live muziek is er van Johannes van Timmeren. Wim Tissingh draagt een zelfgemaakt snelsonnet voor over een actueel Harens onderwerp.

Luister de eerste aflevering hier:

