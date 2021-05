Strijd voor behoud drafbaan gaat door: ‘Rechter zette geen streep door onze plannen’

nieuws

Foto Andor Heij. Drafbaan

Hoewel de Koninklijke Harddraverij en Ren Vereniging Groningen teleurgesteld is na de uitspraak van de rechtbank over de ‘ontruimingsbescherming’ rond de drafbaan, blijft de organisator van paardenkoersen in het Stadspark strijdbaar. De strijd voor ‘Drafsport 2.0’ in het Stadspark is namelijk nog springlevend, zo meldt de KHRV vrijdagmiddag.

Het bestuur van de KHRV stelt geschrokken te zijn van de ‘vette koppen’ die diverse media zouden hebben gebruikt, toen duidelijk werd dat de rechtbank een streep zette door de ontruimingsbescherming. Met deze bescherming had de KHRV gehoopt nog heel 2021 door te kunnen blijven koersen.

Uitspraak betekent geen definitief einde

Maar dit betekent, zo stelt de KHRV, niet het definitieve einde voor de drafsport in het Stadspark. “Tussen u en ons gezwegen is dat werkelijk veel te kort door de bocht. De rechter heeft immers de mogelijkheid om te koersen slechts deels verlengd, maar hij heeft geen enkele uitspraak gedaan over de plannen van de KHRV om op kleinschalige wijze door te gaan met koersen in het Stadspark,” zo stelt Kees de Bock namens het bestuur van de harddraverijvereniging.

Kritiek op plannen vanuit gemeenlijke oppositie

Over dit plan, genaamd Drafsport 2.0, is met de uitspraak van de rechter ‘nog helemaal ongeschonden en daarmee nog springlevend’, vervolgt De Bock. “Niet voor niets gaan komende woensdag oppositiepartijen kritische vragen stellen aan het college, omtrent de correctheid van de onderbouwing voor de plannen om de drafbaan om te bouwen tot een mega-evenemententerrein. Daar zijn schriftelijke vragen over gesteld, die eerst nog maar adequaat beantwoord zullen moeten worden.”

Strijd gaat door

Zo lang die duidelijkheid ontbreekt, vecht de KHRV nog steeds door voor behoud van de drafbaan. De Bock “Het is pas helder of de drafsport definitief gaat verdwijnen uit het Stadspark als daar begin juni 2021 door de Raad een uitspraak over wordt gedaan. En geen dag eerder!”