Handgranaat Engelse Kamp tot ontploffing gebracht op Driebond

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op bouwterrein het Engelse Kamp in de stad Groningen is dinsdagavond een handgranaat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie heeft het explosief tot ontploffing gebracht op Driebond.

De handgranaat werd in het begin van de avond gevonden. “Het is op dit moment onbekend hoe de handgranaat boven water is gekomen”, vertelt een woordvoerder van de politie. “Wij zijn ter plaatse gegaan en hebben de EOD opgeroepen. Zij zijn inmiddels aanwezig. De EOD gaat op het terrein onderzoek doen naar het explosief. Ook gaan ze beoordelen of het ter plaatse onschadelijk gemaakt kan worden of dat dit elders moet gebeuren.” Er hoeven geen woningen ontruimd te worden.

Volgens Rick ten Cate van tencatefotografie.nl hebben de EOD’ers het explosief veiliggesteld en daarna overgebracht naar Driebond. “Daar hebben ze het tot ontploffing gebracht”, vertelt Ten Cate. “De explosie was heviger dan het tot ontploffing brengen van de mijn die twee weken geleden werd aangetroffen in het Reitdiep.”