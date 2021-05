Grote zorgen bij raadsfracties over fouten bij onderhoud zandwegen in Haren

nieuws

Het zandpad richting het Hunebed in Noordlaren - Foto: Google Maps (Streetview)

De gemeenteraadsfracties van de VVD, de Stadspartij, het CDA, 100% Groningen, D66 en de PvdD begrijpen niet waarom de gemeente niet in gesprek wil met lokale belangengroepen over de zandwegen in Haren. Dat terwijl de gemeente, volgens de fracties, een aantal opmerkelijke fouten heeft gemaakt tijdens de laatste onderhoudsronde.

Gefronste wenkbrauwen over onderhoudswerkzaamheden

De gemeente had beter moeten luisteren naar de aanbevelingen van de clubs bij het ‘achterstallig onderhoud’, wat vanaf november 2020 door de gemeente is verricht aan de zandwegen in de gemeente. Want een aantal keuzes die daarbij zijn gemaakt, doen bij de raadsleden ‘op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen’.

Zo is er zand gebruikt met een te fijne structuur, is er geen rekening is gehouden met het seizoen en de weersomstandigheden, zijn wegen te vlak geprofileerd en zijn verschillende bermen verdwenen onder een dik pak zand. Daardoor is ook verschillende bermflora vernield, zo stellen de fracties.

De gemeente had daarom meer gebruik moeten maken van de jarenlange kennis van ambtenaren van de voormalige gemeente Haren bij het onderhoud. De fracties vragen zich af of dat wel is gebeurd.

Belangengroepen worden niet gehoord

Verschillende belangengroepen, waaronder de Stichting Landelijk Gebied Haren en Dorpsbelangen Onnen bepleiten al geruime tijd het belang van de zandwegen in Haren als cultuurhistorisch erfgoed.

“Deze groepen worden echter niet gehoord door het College in hun oproep om goed te zorgen voor de zandwegen”, zo stellen de fracties. “Verder is het College in zeer beperkte mate bereid om in gesprek te gaan met de bewoners van de voormalige gemeente Haren die zich hier al een langere

tijd zorgen over maken.”