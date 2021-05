Grote Markt 1 – #19 Het gas, de bevingen, de versterking en de bodem

nieuws

In aflevering 19 van Grote Markt 1 proberen we een ingewikkeld onderwerp te bespreken. We hebben het namelijk over de gevolgen van de gaswinning in Groningen.

Dat doen we met Susan Top van het Groninger Gasberaad en Coert Fossen van de Groninger Bodem Beweging. In iets minder dan een uur proberen we erachter te komen hoe het er momenteel voor staat met de schadeafhandelingen, versterkingsoperatie en de investeringen in de regio door het Nationaal Programma Groningen.

Ook praten we over hoe de problemen door de verschillende instanties aangevlogen worden. Na het luisteren van deze podcast bent u als luisteraar een heel aantal afkortingen voor instanties rijker.

De podcast is te luisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en via de website van OOG. Normaalgesproken komt er ook een video van de podcast maar dat is deze aflevering door technische problemen helaas niet mogelijk.