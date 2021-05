Groot vrachtschip wijkt uit naar Diepenring door kapotte Gerrit Krolbrug (video)

nieuws

Foto: Rein de Vries

Omdat het Van Starkenborghkanaal niet bevaarbaar is, ter hoogte van de vrijdagnacht aangevaren Gerrit Krolbrug, besloten enkele schippers niet te wachten en uit te wijken naar alternatieve routes.

Zo manoeuvreerde een vrachtschip zich zaterdagmiddag door de A, aan de westzijde van het stadscentrum. Het schip zorgde voor veel bekijks, zeker bij voorbijgangers die moesten wachten op de geopende bruggen.

Rijkswaterstaat is druk bezig om de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl weer bevaarbaar te maken. In de loop van de middag volgt mogelijk meer duidelijkheid over de staat van de Gerrit Krolbrug en de wijze waarop het brugdek verwijderd gaat worden. Inmiddels ligt een tiental schepen te wachten om de brug te kunnen passeren.

Daarnaast kijkt Rijkswaterstaat naar alternatieve scenario’s. Als het brugdek van de Gerrit Krolbrug zaterdag niet verwijderd kan worden, overweegt Rijkswaterstaat om meer schepen via andere routes door en langs de Stad te leiden.