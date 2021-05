Groningse telecomprovider wint rechtszaak tegen staat en hoeft klantendata niet te delen

nieuws

Bron foto: Elin Stil

Telecomprovider Voys uit Groningen is vrijdag in het gelijk gesteld door de rechtbank, in een rechtszaak tegen het Agentschap Telecom. Het bedrijf hoeft geen dwangsom en boete te betalen aan het agentschap, omdat het weigert data te delen met de overheidsinstantie aan de Emmasingel.

Het telecombedrijf moet van de overheid elke dag data aanleveren aan het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie. Maar de overheid kan de veiligheid van de data die worden aangeleverd niet garanderen, zo stelt Voys: “Uit audits blijkt dat raadplegingen in het CIOT-systeem al 15 jaar niet altijd veilig en correct zijn. Dat komt onder andere omdat er geen systeemlog wordt bijgehouden. Hierdoor weet niemand precies welke gebruiker gegevens heeft opgevraagd en voor welke doeleinden.”

Omdat het bedrijf vervolgens weigerde de klantgegevens te delen, kreeg het bedrijf een boete van 5.000 euro opgelegd, met daarnaast een dwangsom van maximaal 100.000 euro. “We zijn onwijs blij met de uitspraak”, zegt Mark Vletter, eigenaar VoIPGRID en Voys. “Niet alleen is de onterechte boete van tafel, maar er is ook eindelijk duidelijk welke verantwoordelijkheden waar liggen. Ook stelt het ons in staat om mogelijk vervolgstappen te ondernemen.”

Volgens Voys heeft de uitspraak mogelijk grote gevolgen voor andere bedrijven in de telecombranche. Vletter: “De overwinning in deze rechtszaak brengt meer duidelijkheid in de telecomwereld. De uitspraak stelt iedereen met een telefoonnummer of internetverbinding in staat om een klacht in te dienen over privacyschending bij de Autoriteit Persoonsgegevens.”