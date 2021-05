Groningse moslims vieren Suikerfeest

nieuws

In de Al Rahma-moskee Groningen vond donderdagochtend het ochtendgebed plaats dat de viering van het Suikerfeest inluid. Foto: Abdu / Ah Rahma-moskee

Groningse moslims vieren donderdag het einde van de ramadan. Onder andere bij de moskee Al-Rahma Groningen kwamen moslims samen.

Volgens een woordvoerder is het einde van de vastenmaand, het Eid al-Fitr, een feestelijk en bijzonder moment. Om 08.00 uur vond er bij de Al-Rahma-moskee aan de Oliemuldersweg een ochtendgebed plaats. Dit gebed markeert het einde van de vastenmaand en wordt normaliter gevierd met cadeautjes en uitgebreid eten. Op de rest van de dag is het groot feest waarbij familie en vrienden elkaar bezoeken. Door de geldende coronamaatregelen wordt het Suikerfeest dit jaar in summiere vorm gevierd.

De ramadan is de negende maand van de islamitische maankalender. In tegenstelling tot het zonnejaar, waar de Nederlandse kalender op is gebaseerd, begint een islamitische maand op de dag dat de nieuwe maan zichtbaar wordt. Hierbij is de waarneming in Mekka vaak leidend. In de islam geldt de negende maand als de heilige maand van inkeer. Tussen fajr, de dageraad, en maghrib, zonsondergang, wordt er gevast. De ramadan duurde dit jaar dertig dagen. Volgend jaar vindt het Suikerfeest plaats rond dinsdag 3 mei.