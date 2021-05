Groningers zijn vele regenval zat

Het regent de laatste tijd pijpenstelen. Gelukkig is het einde in zicht en is er warmer weer op komt. De meeste Stadjers zijn ook klaar met het sombere weer.

‘Het weer is iets te herfstig voor deze tijd van het jaar’ zegt een vrouw. ‘Ik vind het wel prima, in de ochtend is er vaak wel een beetje zon’ zegt een man. Op de vraag of het misschien iets met de klimaatverandering te maken heeft weten de meesten het antwoord niet. ‘Het hakt er qua “klimaatgevoelens” wel in. Ik maak me een beetje zorgen en wordt er een beetje angstig van’ zegt een man.