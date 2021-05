Groninger verpleegkundestudente wint prijs met bedrijfsplan voor sekszorg patiënten

nieuws

Foto: Norbert de Krijger via de Hanzehogeschool

Met haar businessplan ‘Endorfine’ (genoemd naar het gelukshormoon) heeft student Verpleegkunde en Communicatie Jojanneke Wolthof (20) uit Groningen de Anner Award gewonnen, een prijs voor student-ondernemers uit Noord-Nederland.

Endorfine moet een onderneming worden die intimiteit gaat bieden aan mensen voor wie seks niet vanzelfsprekend is. Daarmee moet sekszorg onderdeel worden van het zorgplan. Inmiddels is Wolthof in gesprek met sekswerkers met een zorgachtergrond, zodat ze haar plan uit kan gaan voeren.

‘Tijdens de stage krijg je te horen: als een patiënt een erectie krijgt, leg je er maar een koud washandje op”, zo stelt Wolthof. “Dat terwijl seks een basisbehoefte is, net zoals eten en slapen. Een jongeman die helemaal verlamd was wilde weten of het allemaal nog werkte. Maar wie gaat dat dan doen? Dat vraag je niet aan je moeder en een verpleegkundige mag dat niet. Ik vraag me oprecht af: er wordt zoveel gedaan om de zorg te verbeteren, hoe kunnen ze dit aspect nou vergeten?”

De onderneming van Wolthof moet ervoor zorgen dat dat sekszorg onderdeel wordt van het zorgplan en dat het initiatief uit de zorg komt: “’Ik doe twee studies en zet alles op alles om Endorfine van de grond te krijgen. Het is veel, maar het motiveert enorm om met mijn eigen onderneming de zorg te verbeteren. ”