Groninger sport om jongeren met psychische problemen aan het bewegen te krijgen

Foto: Youri de Graaf

De 24-jarige Youri de Graaf uit Groningen zamelt geld in voor STOOT050. Dit is een organisatie die zich inzet om jongeren met psychische problemen aan het sporten te krijgen.

Youri is een crowdfundingsactie gestart om dit mogelijk te maken. Zelf draagt hij ook een steentje bij. Door te sporten zamelt hij geld in. Zo heeft hij dinsdag gedurende één uur en twee minuten hardgelopen. Dit werd live uitgezonden op Facebook. Woensdag fietste hij op een Swapfiets binnen dezelfde tijd 25 kilometer. Ook dit was weer live te volgen op social media.

Zijn actie heeft inmiddels al ruim 300 euro opgehaald. Om meer geld in te zamelen kunnen mensen ook zelf een actie starten. Komende zaterdag is het tijd voor de laatste livestream. Welke sport hij dan gaat beoefenen is nog onbekend. Meer informatie over de crowdfundingactie is te vinden op deze pagina.