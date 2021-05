‘Groninger ‘Park-and-Rides’ veel gebruikt, maar voorzieningen kunnen beter’

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Hoewel de P+R-terreinen rond de Stad flink worden gebruikt, kunnen meer service en diensten bij de parkeerplaatsen nog meer forenzen verleiden om gebruik te gaan maken van de terreinen. Dat blijkt uit onderzoek van de Student Advies Commissie, in opdracht van Groningen Bereikbaar.

Met name de P+R’s in Hoogkerk en Haren kennen een goede bezetting, maar ook de andere P+R’s doen het goed. Zowel forenzen als dagjesmensen reizen vanaf de P+R’s met bus of trein naar de binnenstad. De oorzaak van de populariteit van de Groninger P+R’s, in vergelijking met andere Nederlandse steden, is volgens de onderzoekers de hoeveelheid gemak die de gebruikers ervaren in Groningen. Bussen rijden relatief vaak en snel en de parkeerplaatsen zijn gratis en liggen bovendien strategisch in het zicht.

Op het gebied van voorzieningen is nog wel verbetering mogelijk, zo stellen de onderzoekers. Zo werd er gekeken naar mogelijkheden voor toiletten op de terreinen en andere services voor reizigers, zoals kiosken. “Een uitdaging is oplossingen op maat aanbieden aan de reizigers” vertelt Jaap Imminga, adviseur mobiliteit bij Groningen Bereikbaar. “Hoe maak je het tweede deel van de reis zo gemakkelijk mogelijk? Er is bijvoorbeeld een proef met het plaatsen van elektrische huurfietsen op P+R Hoogkerk. Daarnaast liggen er kansen met het aanbieden van services, zoals pakketkluizen en meer oplaadpunten voor elektrische auto’s.”