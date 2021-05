Groninger Museum: ‘Testwet is overbodig en duur’

Het Groninger Museum hoopt dat er geen testwet komt, waarbij bezoekers zich op corona moeten laten testen voor ze bijvoorbeeld een museum in mogen. De Tweede Kamer stemt dinsdag over die tijdelijke wet.

Vorige week werd al duidelijk dat er waarschijnlijk een meerderheid is voor de test. Verschillende directeuren van culturele instellingen schreven een brief in het NRC om hun zorgen te uiten. Eén van hen is directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum. Hij is bang dat de testwet een nekslag wordt voor de cultuursector. “Ik maak me daar zeker zorgen over. De vraag is of we open moeten gaan met zo’n test. Wij vinden het overbodig, duur en eigenlijk onzinnig. Ik snap wel dat men probeert dingen mogelijk te maken, voor sommige sectoren zou het een oplossing kunnen zijn. Musea zijn veilige omgevingen. Je kan ook zonder test naar de supermarkt, dus waarom niet naar een museum?”

Proef

Vorige maand mocht het museum als proef drie dagen open voor publiek. Ook daarvoor moesten bezoekers zich eerst laten testen. Die proef was geen succes. “Wij hadden 170 mensen in drie dagen. We zijn blij met elke bezoeker, maar in verhouding met alle dingen die je moet regelen is het niet zo handig.”

De beste oplossing is volgens Blühm om musea gewoon te openen. “Conform het reglement met afstand houden, niet te veel mensen per zaal, hygiëne… Daar zijn we op voorbereid, dat hebben we ook al gedaan. Alleen als de testwet de enige oplossing is en iedereen doet mee, dan zullen we ons niet verzetten.”