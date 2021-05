nieuws

Foto: Roel Breet

Een 43-jarige man uit Groningen is dinsdagmiddag overleden doordat een boom op hem viel. Dat meldt de politie in Overijssel.

Het gebeurde door de harde wind aan de Maneweg in de gemeente Dalfsen bij een camping in de buurt van de Vecht. De man was aan het wandelen toen het ongeluk gebeurde.

RTV Oost meldt dat er ook een vrouw bij het ongeluk betrokken was. Zij kon op eigen gelegenheid de ambulance bereiken.