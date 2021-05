Groninger brandweer druk met schoorsteenbranden in Haren en Stad

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op twee verschillende plekken in de gemeente Groningen moest de brandweer zaterdagavond in actie komen voor schoorsteenbranden. Niemand raakte gewond.

De eerste schoorsteenbrand woedde in een woning aan de Oude Middelhorst in Haren. De melding van een woningbrand kwam rond 20.40 uur binnen waarop een tankautospuit van de Harense blusgroep en een hoogwerker uit Stad ter plaatse werden gestuurd. “Er heeft een brand gewoed in het schoorsteenkanaal”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Dit ging gepaard met wat rookontwikkeling. Ook in de woning is rook terecht gekomen. De situatie is op dit moment onder controle. Wel gaan we uit voorzorg het schoorsteenkanaal inspecteren om te kijken of er ook sprake is van een verstopping.”

Met behulp van een ramoneur maakten brandweerlieden het schoorsteenkanaal schoon. Foto: Ruben Huisman – 112groningen.nl

Rook in de woning

Om dit te kunnen doen werd de hoogwerker opgesteld. Brandweerlieden hebben met een zogeheten ramoneur het schoorsteenkanaal geveegd. “Omdat er rook in de woning terecht is gekomen, is stichting Salvage opgeroepen. Zij gaan de bewoners ondersteunen bij het afhandelen van de schade.” Vanwege de brand was de Oude Middelhorst tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

Van Ketwich Verschuurlaan

De tweede schoorsteenbrand woedde aan de Van Ketwich Verschuurlaan. De melding van deze brand kwam rond 20.55 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker van de Stadse brandweer opgeroepen werden. “Dit blijkt allemaal heel erg mee te vallen”, meldt Bosklopper. “Sterker nog, er is niets aan de hand. Bij het opstarten van een kachel is er rookvorming ontstaan die via een schoorsteen naar buiten kwam. Wij hebben een controle uitgevoerd maar hoefden niet in actie te komen.”

Aan de Van Ketwich Verschuurlaan kwam er ook rook uit een schoorsteen. Foto: Mike Weening Weening Fotografie

Uiteindelijk bleek dat rook veroorzaakt werd door een opstartende kachel. Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl

Vanwege de inzet van de hulpdiensten was de Oude Middelhorst in Haren tijdelijk afgesloten. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie